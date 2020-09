Scontro tra auto e camion, muore un 81enne

CASALMAGGIORE (14 settembre 2020) - Un tremendo scontro con un camion non ha lasciato scampo a un 81enne. Schianto mortale, questo pomeriggio, all'altezza di Motta San Fermo, all'incrocio tra la provinciale 420 Sabbionetana e la strada del depuratore, già teatro di numerosi tragici incidenti in passato.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Scandolara Ravara che procedono con il supporto dei colleghi di Piadena. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto guidata dall'81enne (accanto a lui era seduta la moglie di 70 anni) si è immessa sulla provinciale nel momento in cui stava arrivando un camion Iveco condotto da un 54enne. Impatto inevitabile e violentissimo. I l mezzo pesante ha centrato l'auto nella parte laterale sinistra e il conducente è morto sul colpo. La donna, rimasta ferita in modo serio, è stata trasportata con l'eliambulanza decollata da Brescia all'ospedale di Mantova. Non si troverebbe in pericolo. In ospedale anche il camionista, illeso ma sotto shock. Sul posto anche vigili del fuoco di Viadana, la Padana Soccorso e l'automedica. Il traffico è completamente bloccato e si sono formate lunghissime code verso la rotonda Po.