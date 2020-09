Una grande festa per la decima discesa del Po

CASALMAGGIORE (13 settembre 2020) - Una grande festa. Non si può che definire così la decima «Discesa del Po», organizzata dal gruppo Persona-Ambiente, insieme alla Polisportiva Amici del Po e Canottieri Eridanea, in collaborazione con una ventina di Comuni rivieraschi, che stamattina ha fatto convergere in zona Lido Po a Casalmaggiore davvero tante persone dirette via terra e via fiume a Viadana dove è stata presentata la versione aggiornata della «Carta del Po» e spono stati premiati i due Comuni più virtuosi. Previsto uno spazio «Ambiente e musica» con la Ciuma Dixie Swing che sarà anche a bordo dell’Anguilla del Po. Il servizio di assistenza è stato garantito dalla Croce Rossa di Casalmaggiore con un mezzo a terra e due imbarcazioni in acqua. A Viadana sarà assegnato il premio «Uomo del Po» alla memoria di Sergio Rosati.