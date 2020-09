"Torneremo città dello sport"

CASALMAGGIORE (13 SETTEMBRE 2020) - E' partito ufficialmente il percorso giuridico che porterà alla realizzazione in via Alcide De Gasperi, a lato della scuola primaria e della scuola dell’infanzia Marconi, di un nuovo Palazzetto dello Sport a Casalmaggiore, «una struttura — commenta il sindaco Filippo Bongiovanni — che potrà essere di beneficio per l’intero territorio casalasco, divenendo un punto nevralgico per lo svolgimento di attività sportive, manifestazioni ed eventi a livello locale, regionale e nazionale». Il primo tassello è stata l’approvazione della delibera di giunta che promuove l’accordo di programma con la Regione Lombardia.

