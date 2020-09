Fiera cancellata, gonfiabili al bar. Ira dei giostrai

PIADENA DRIZZONA (12 settembre 2020) - La fiera settembrina quest’anno non si fa, per decisione del Comune, ma oggi e domani, a cura dell’Equatore Cafè, a partire dalle 15, in viale Po, sarà allestito il «Baby Park», con alcuni giochi gonfiabili per i bambini. L’iniziativa ha suscitato le lamentele di alcuni giostrai storici del luna park annullato. «Per fortuna che non si potevano far venire le giostre — dicono —. Con questo abbiamo capito la considerazione anche i gonfiabili fanno parte dello spettacolo viaggiante ma siamo contenti che qualcuno riuscirà a far sorridere i bimbi ma sinceramente non capiamo cosa abbiamo fatto per essere stati trattati così». Il sindaco Matteo Priori non ci sta a finire nel tritacarne della polemica, che si è scatenata via social: tutto secondo le regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO