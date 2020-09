Schianto sulla tangenziale, grave motociclista 60enne

VIADANA (11 settembre 2020) - Tremendo schianto oggi pomeriggio su viale Kennedy fra un’auto e una moto all’altezza dell’incrocio di via Manfrassina. Grave il motociclista 60enne, F.V., che è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova in prognosi riservata. Ferito anche il conducente dell’auto ma non sarebbe in pericolo di vita.

