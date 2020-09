Conad, riapertura e novità. Più scelta e bar per i clienti

PIADENA DRIZZONA (9 settembre 2020) - Chiuso dal 2 agosto a domenica scorsa per ristrutturazione, il supermercato Conad di Piadena Drizzona ha riaperto le porte ai primi clienti questa mattina alle 8.30. Nell’occasione sono giunti, oltre al titolare, il parmense Andrea Ziveri, il presidente di Conad Centro Nord Marzio Ferrari e il sindaco di Piadena Drizzona, Matteo Priori.

«Abbiamo cambiato il pavimento, sostituito le scaffalature e installato una nuova illuminazione a led, collocato nuovi frigoriferi e razionalizzato gli spazi espositivi e le disposizioni merceologiche, per offrire un servizio sempre migliore alla clientela», osserva Ziveri. «Una trasformazione globale del negozio», ha aggiunto Ferrari. «Su questo esercizio commerciale abbiamo delle aspettative importanti. Sta a noi ora lavorare per fare in modo che il negozio possa incrementare le vendite, come merita». Compiaciuto per le migliorie apportate all’esercizio commerciale anche Priori: «Faccio i miei complimenti per i lavori fatti e ringrazio per l’invito. Ho visto una organizzazione notevole, uno staff motivato e un ottimismo di squadra. Gli investimenti in questo periodo fanno onore a chi li fa. E sono molto contento perché Piadena ne beneficia. Speriamo che sia di esempio anche per altri».

