Viabilità sperimentale al via. Il nuovo assetto del centro

CASALMAGGIORE (10 settembre 2020) - Lunedì inizieranno i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido di via Cairoli. La modifica della viabilità sarà anche l’occasione per una sperimentazione di un nuovo assetto della circolazione. «Nel primo mese - riferisce il sindaco Filippo Bongiovanni - si partirà dall’incrocio con vicolo Ospedale, in sostanza da dove si era interrotto il primo lotto di lavori completati lo scorso anno, fino all’incrocio con via Garibaldi escluso. Nel secondo mese si andrà dall’incrocio con via Garibaldi all’incrocio con via Colombo. I lavori dovrebbero concludersi a metà novembre». I lavori «comportano la chiusura al traffico di via Cairoli tra via Colombo e vicolo Ospedale, mentre per i residenti e le attività produttive in zona sarà possibile entrare in senso contrario per raggiungere il parcheggio del vecchio ospedale, uscendo poi da via Giordano Bruno, già oggi senso unico e via d'uscita del parcheggio».

