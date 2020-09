A Calvatone scuolabus testato dal sindaco Patelli

CALVATONE (8 settembre 2020) - In vista della riapertura della scuola primaria, prevista com’è noto lunedì prossimo, il sindaco di Calvatone Valeria Patelli ieri di buon mattino ha effettuato un giro perlustrativo sullo scuolabus. Unica passeggera del mezzo in capo all’Unione dei Comuni di Calvatone e Tornata. «Ho deciso di fare questa prova- ha spiegato all’arrivo nella piazza antistante la chiesa e il municipio - per verificare se tutto sia a posto o se ci sia qualche correttivo da apportare. Stiamo cercando di organizzare al meglio il trasporto scolastico in vista della riapertura delle scuole ed è necessario, a mio avviso, controllare bene tutto, tappe e tempistiche. Tra l’altro, questa mattina siamo incappati anche nella chiusura di un passaggio a livello». Complessivamente, però, la «prova generale» è andata bene. «Sì, direi tutto ok».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO