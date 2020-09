Asolana, iniziati i lavori lungo la carreggiata stradale

CASALMAGGIORE (7 settembre 2020) - Circolazione stradale inevitabilmente “faticosa” oggi lungo la provinciale Asolana, in concomitanza con l’avvio dei lavori di fresatura di alcuni tratti della carreggiata stradale, previsti anche lungo la provinciale 358 di Castelnuovo (la strada che collega Casalmaggiore a Viadana). Le opere vengono realizzate dall’impresa Sole Immomec spa di Montichiari (Brescia) e sono iniziate alle 8. La conclusione dei lavori è prevista per giovedì 24 settembre, anche se a giudicare dal ritmo e dalla quantità di mezzi impiegati ieri vien da pensare che possano essere conclusi prima.

L’impresa ha iniziato le opere di fresatura via Molossi in corrispondenza della pizzeria «Piccolo Paradiso» (corsia destra e corsia sinistra). Il programma prevede interventi in via Repubblica in corrispondenza del numero civico 38 (corsia destra), del civico 72 (corsia destra), via Repubblica – intersezione a rotatoria con la via Roma (corsia sinistra, il tratto peggiore in assoluto lungo la rotonda Diotti); via Repubblica in corrispondenza del supermercato U2 (corsia sinistra), in corrispondenza del civico 90 (corsia destra). Le opere sono previste anche lungo la provinciale 358 «Di Castelnuovo».

