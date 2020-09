La storia di Elena e Riccardo: 'Rinati grazie allo street food'

SABBIONETA (7 settembre 2020) - «A dicembre scorso avevamo chiuso la gastronomia ed eravamo pronti per partire ma lo scoppio della pandemia ci aveva bloccato da allora: oggi possiamo dire di aver iniziato la nostra nuova vita professionale e siamo felicissimi». Elena Torresani e il marito Riccardo Malmusi non riescono a contenere la loro soddisfazione sul furgone che per la prima volta dopo il lockdown ha consentito di sfornare street food in Piazza Ducale a Sabbioneta.

La loro è una splendida storia di ripartenza se non addirittura di rinascita. «I miei genitori — spiega Elena — Nicla e Giovanni avevano gestito per 30 anni la Gastronomia Girarrosto in via Cairoli a Casalmaggiore. Poi la mano era passata a me e a Riccardo per altri 7 anni. Con il passare del tempo, tuttavia, nella nostra mente si era insinuato il desiderio di cambiare lavoro mettendoci al passo con i tempi e passare al cibo di strada».

