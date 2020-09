Tari azzerata per cinque anni

CALVATONE/TORNATA (6 settembre 2020) - Riduzione del 100 per cento della Tari per cinque anni per chi avvierà una nuova attività. Questa la decisione assunta dai Comuni di Calvatone e di Tornata, guidati rispettivamente dai sindaci Valeria Patelli e Mario Penci, strettamente collegati tra loro visto che sono in Unione, per stimolare la ripartenza del tessuto economico dopo il periodo più buio dell’emergenza sanitaria.

«La riduzione per le utenze non domestiche — spiega la Patelli — decorre dal 2020 ed è pari al 100% della tariffa, fino ad un massimo annuale di mille euro, per cinque anni a favore delle attività artigianali e industriali che avvieranno nuovi insediamenti produttivi, esclusi i subentri nello stesso settore merceologico, nel territorio comunale. Speriamo che questa possibilità rappresenti uno stimolo per chi avesse intenzione di insediarsi nel nostro territorio».

Sempre per quanto riguarda la Tari, «abbiamo previsto una riduzione del 50 per cento per le imprese che sono state chiuse, come bar, negozi, ristoranti, ambulanti che hanno qui la loro sede, e anche per i luoghi di culto».

