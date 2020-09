Cocaina pronta per essere venduta, arrestati due spacciatori

ASOLA (5 settembre 2020) - Spacciavano cocaina sotto casa ma il continuo movimento di giovani non è passato inosservato ai carabinieri di Asola; i quali, dopo aver effettuato qualche appostamento, hanno accertato che il movimento era dovuto ad attività di spaccio di stupefacenti messa in atto da parte di un individuo il quale, ricevuti gli ordini telefonicamente, usciva dal portone di casa per consegnare la dose e ricevere il denaro.

Nella serata di ieri, i carabinieri sono entrati in azione ed hanno perquisito l’abitazione dello spacciatore, situata in una frazione di Asola. All’atto dell’intervento, i militari hanno fermato EZ.M., 47enne magrebino, affittuario dell’appartamento, e B.D., 52enne italiano, domiciliato ad Asola. I due sono stati sorpresi all’interno di una stanza attrezzata come piccolo laboratorio, intenti a confezionare le dosi di cocaina. Alla vista dei carabinieri hanno cercato di liberarsi dello stupefacente tentando di buttarlo nel lavandino ma sono stati subito bloccati dai militari. Sul tavolo da “lavoro” i militari hanno rinvenuto 45 grammi di cocaina, di cui 3,5 grammi già suddivisi in 7 dosi racchiuse in bustine termosaldate pronte per essere spacciate, nonché il materiale per il confezionamento, quali bilancino e bustine di cellophane. Nel corso della perquisizione hanno anche rinvenuto la somma in contanti di 350 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre a cellulari e un coltello a serramanico, il tutto sottoposto a sequestro. Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato agli spacciatori circa 4.000 euro. I due sono così stati tratti in arresto per il reato di detenzione a fini spaccio di sostanza stupefacente, in concorso, e tradotti nel carcere di Mantova a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova.

L’operazione ribadisce la centralità dell’attenzione investigativa costante che la Compagnia di Castiglione delle Stiviere continua a rivolgere al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Antonino Minutoli, ha espresso il suo compiacimento per la brillante operazione di servizio e per il positivo risultato conseguito.

