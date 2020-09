Caserma senza barriere, installato l'ascensore

TORRE DE’ PICENARDI (5 settembre 2020) - La caserma dei carabinieri di Torre de’ Picenardi non ha più barriere architettoniche, grazie all’installazione di un ascensore esterno effettuata a cura del Comune. «Prima dell’intervento che abbiamo realizzato - afferma il sindaco Mario Bazzani - l’accesso era problematico per chi ha difficoltà in termini di mobilità, vista l’esistenza di una scala da superare per accedere ai locali del comando di stazione».

Il primo cittadino aggiunge che «l’installazione dell’ascensore fa parte di un intervento più complessivo, che ha previsto ad esempio l’installazione dell’impianto di climatizzazione e altri lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio. L’importo complessivo delle opere ammonta a 50 mila euro». Un segno importante di attenzione da paere dell’amministrazione comunale verso una istituzione come l’Arma e la sua importante e apprezzata presenza all’interno della comunità torrigiana.

