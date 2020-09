Monitoraggio strutturale, per i sensori l'ennesimo rinvio

CASALMAGGIORE (5 settembre 2020) - Potrebbero essere necessari tempi ancora lunghi per l’installazione del sistema di monitoraggio strutturale del ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno, a un anno e tre mesi dalla sua riapertura, avvenuta il 5 giugno 2019, dopo 636 giorni di passione per le popolazioni rivierasche, costrette a lunghi giri per oltrepassare il confine regionale chiuso. Nella prima decade di luglio è stata annunciata dalla Provincia di Parma l’aggiudicazione a Fincantieri Infrastructure Spa dell’appalto per la fornitura, l’installazione e la gestione per dieci anni dei sensori in grado di controllare in continuo lo stato dell’infrastruttura. Il contratto tra la Provincia e l’impresa, però, verrà firmato solo la prossima settimana.

Perché tutto questo tempo dall’assegnazione? A causa delle normative che prevedono, prima della sottoscrizione del contratto, diverse verifiche, a partire da quelle dell’antimafia, perché tutti i requisiti richiesti siano perfettamente rispettati. Si tratta di tempi tecnici che inevitabilmente fanno slittare il via alla concreta realizzazione delle opere.

