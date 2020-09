'Ok alla Cremona-Mantova ma non sopra le nostre teste'

PIADENA DRIZZONA (4 settembre 2020) - «La sede dell’autostrada Cremona-Mantova sarà a Piadena Drizzona. Qui, pertanto, verrà controllata la logistica e l’organizzazione dell’infrastruttura di 66,3 chilometri di lunghezza. E sempre qui sono previsti anche un centro servizi ed una uscita intermedia. Come amministrazione comunale chiediamo, pertanto, di poter dire la nostra su questa opera. Non vorremmo che si facessero i conti senza l’oste. Tanto più che è prevista anche una cava di sabbia vicino al canale Delmona e dobbiamo discutere i dettagli». Il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Priori, appreso dell’accelerazione che ha ricevuto l’infrastruttura, ha preso atto della volontà politica maggioritaria di realizzare l’opera, sulla quale in passato aveva espresso perplessità, spiegando di preferire la sistemazione della provinciale 10 Padana inferiore. «L’orientamento pare però definito sull’autostrada. Stando così le cose, come amministrazione vogliamo assolutamente essere coinvolti e informati su tutto. Per questo abbiamo già chiesto un incontro con Stradivaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO