In pensione il medico di base Angela Paroni

CASALMAGGIORE (3 settembre 2020) - Il 28 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro della dottoressa Angela Paroni che ha cessato di esercitare la professione di medico di base per raggiunti limiti di età. Dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, con specializzazione in fisiatria, presso l’Università degli Studi di Parma ha svolto la professione di medico di famiglia in convenzione con il SSN nel distretto di Casalmaggiore. Fu la prima a condividere con il dottor Alfredo Camaiora la proposta, dallo stesso avanzata, di formare la prima medicina di gruppo in provincia di Cremona, se non addirittura in Lombardia, insieme alla dottoressa Carla Maffei ed al dottor Ernesto Vezzosi nella sede di via Guerrazzi (era il 1984). Iniziativa che ha gettato le basi in funzione del cambiamento generazionale, di cui tanto si parla, tra i medici di famiglia garantendo in prospettiva la continuità assistenziale. La lungimiranza la portò a precorrere i tempi anche sul fronte dello screening per la prevenzione del tumore al seno anticipando l’allora USL. Nel 2002 è stata tra i soci fondatori della Cooperativa Co.Me.Te. nata negli ambulatori di via 4 novembre e successivamente trasferitasi nell’attuale sede di via don Polo Antonini ricoprendo un ruolo dirigenziale all’interno del Cda. Numerose sono state, in questi giorni, le attestazioni di stima e affetto giunte presso la sede di Co.Me.Te. da parte dei suoi pazienti. A queste si aggiunge anche il caloroso abbraccio (virtuale in tempo di Covid) di tutti i colleghi, dei medici specialisti, e del personale infermieristico ed amministrativo.

