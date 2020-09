La carica dei 500 per l'arrivo di Matteo Salvini

VIADANA (2 settembre 2020) - Dalle 19.39 alle 19.56: 17’ incastonati dalle sigle «Nessun dorma» di Puccini e «Notti magiche» di Bennato-Nannini —onestamente un po’ kitsch ma se servono alla causa vanno bene anche quelle — hanno raccolto l’attesissimo intervento di Matteo Salvini nello spazio davanti al municipio. Ad applaudire il «capitano» circa 500 persone — secondo la Questura di Mantova —: né tante, né poche, comunque quanto basta per scaldare il clima autunnale alle porte. Il leader della Lega è giunto a Viadana dopo un tour de force iniziato in mattinata in Liguria, per poi spostarsi in Piemonte, nel Bresciano con camera d’albergo prenotata a Bolzano. Ha un fisico ben rodato ma il suo intervento ne ha un po’ risentito come contenuti. «Non entro nelle vostre vicende locali — ha subito chiarito — ma lasciatemi fare un omaggio a Giovanni (Cavatorta, il sindaco morto nel maggio del 2019, ndr) e vi dico che dopo Cavatorta c’è solo Cavatorta (Nicola, il fratello ora candidato sindaco del centrodestra). Sarà un ottimo sindaco che farà grandi cose per Viadana. Sostenetelo con coraggio e determinazione». Poi lo scenario si è allargato ai temi nazionali, sciorinati secondo l’elenco che in tv e sui social ha ampiamente comunicato: lavoro, tasse e cartelle esattoriali, sicurezza e legittima difesa e scuola.

