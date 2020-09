Casalmaggiore: «Soltanto otto casi nel mese di agosto»

CASALMAGGIORE (2 settembre 2020) - «Il mese di agosto per i casi Covid a Casalmaggiore è passato relativamente tranquillo, dopo i contagi del mese di luglio per i focolai dei macelli viadanesi e l’azienda di Colorno».

Lo dice il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, che come di consueto, all’inizio del mese, tira le somme della situazione Covid registrata il mese precedente.

«Sono solo 8 i casi accertati nel mese di agosto — riferisce il primo cittadino del capoluogo casalasco —, con una coda di famigliari legati ai casi Covid di luglio e due casi di rientro da vacanze. La situazione attuale vede a Casalmaggiore la presenza di 11 positivi, tutti a domicilio, nessuno in ospedale per acuti. Di questi 9 sono di Casalmaggiore Centro, 1 di Vicobellignano, 1 di Agoiolo». Il dato ulteriore fornito dal sindaco di Casalmaggiore riguarda i guariti che «sono 260, per un totale di 301 positivi testati da inizio pandemia, 4 in meno rispetto ai dati ATS/Prefettura perché questi comprendono 4 casi di non residenti. Il numero dei decessi Covid è fermo a 30, ormai da giugno».

