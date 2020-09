A Casalmaggiore nuova guida per l'Arma

CASALMAGGIORE (2 settembre 2020) - Sarà il capitano Fabrizio Liberati, proveniente dal Quinto Reggimento carabinieri Emilia Romagna, con sede presso la Caserma Mazzoni, in via delle Armi a Bologna, a guidare la Compagnia carabinieri di Casalmaggiore subentrando al capitano Daniele Scabbia.

Il passaggio del testimone, con l’annuncio ufficiale, è previsto per mercoledì prossimo. Il capitano Liberati, proveniente dalla Scuola Ufficiali di Roma, in passato ha svolto l’incarico di comandante di plotone presso la Compagnia Speciale del Reparto Territoriale di Roma e, successivamente, presso l'Ottavo Battaglione Carabinieri «Lazio». L’ufficiale è un pilota elicotterista: è stato vice comandante del 5 ° Elinucleo carabinieri anconetano. Attualmente è comandante del S.O.S., Squadre Operative di Supporto.

