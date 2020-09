Fiera settembrina, street food e tanta musica

SOLAROLO RAINERIO (3 settembre 2020) - Da domani a domenica il paese sarà vivacizzato dalla fiera settembrina, ricca di iniziative. «L’amministrazione comunale, la Pro loco e la parrocchia — spiega il sindaco Vittorio Ceresini, affiancato dalla presidente della Pro loco Marina Demicheli — hanno deciso di organizzare la manifestazione come segno di rinascita. Il nostro paese è stato colpito dall’emergenza, tanti amici non ci sono più, e noi crediamo che il modo migliore per ripartire sia vivere al meglio questo periodo. Certo, sarà una fiera diversa dal solito, con il rispetto delle norme anti Covid a partire dal distanziamento. Alla fiera hanno dato il loro patrocinio i Comuni di Voltido e di San Martino del Lago».

Si parte domani alle 19 con lo street food, grazie alla presenza di truck con prodotti tipici parmigiani. Alle 21.30, nella zona dei giardini pubblici, presso l’ex campo da tennis, musica con «Curly Band». Sabato alle 16 si terrà una biciclettata in memoria di Mattia Rossi. Alle 19 ancora lo street food e alle 21.30 entreranno in azione con i loro brani gli «Elemento 90», sempre in zona giardini pubblici. Domenica sarà dedicata alla «Competizione delle taverne».

