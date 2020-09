Cristina, passerella per puntare all’India

CASALMAGGIORE (3 settembre 2020) - Avendo conquistato il secondo posto su 20 concorrenti nel concorso Miss Intercontinental Italy, Cristina Fiorello, 22 anni (è nata il 2 aprile 1998), di Agoiolo, frazione di Casalmaggiore, a novembre parteciperà alle finali, che daranno diritto alla vincitrice di rappresentare l’Italia in India. Il concorso nazionale in questione si occupa della selezione volta a scegliere la rappresentante italiana per la finale mondiale di Miss International, che vede con 69 Paesi coinvolti. La finale, nel 2019, si tenne a Sharm el-Sheik, in Egitto.

Lo scorso anno Cristina decise di ritirarsi dalle competizioni per Miss Italia per concentrarsi sull’università — sta per iniziare il terzo anno di Giurisprudenza a Parma — ma sin da quando decise di fare un passo indietro spiegò che avrebbe continuato a coltivare la sua passione per la moda e le sfilate. Durante le selezioni per Miss Italia, Cristina ha conquistato alcuni ottimi risultati: è arrivata terza, seconda (Miss Rocchetta Bellezza) e ancora terza a Saronno. Diverse le sue partecipazioni a eventi collegati al prestigioso concorso. A Lovere scese nuovamente in passerella a Lovere per la fascia di Miss Italia Cinema. Tanti gli apprezzamenti, ma il primo posto che le avrebbe consentito di passare alle prefinali non era arrivato.

Giovedì scorso Cristina ha sfilato con le altre 19 concorrenti in piazza del Popolo a Casalpusterlengo entrando nelle prime sei. Alla fine si è piazzata seconda, conquistando un posto per la finale (luogo e data ancora da fissare).

