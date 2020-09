Arriva il «Capitano». Viadana chiusa 12 ore

VIADANA (2 settembre 2020) - Scatterà oggi alle 12 e proseguirà sino alle 24 il divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata) in centro storico deciso dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza nel corso del comizio elettorale di Matteo Salvini, in programma stasera alle 19 in piazza Manzoni. Non sarà possibile transitare e parcheggiare in piazza Gramsci, via Verdi, piazza Matteotti, via Cavallotti, via Grossi, con gli agenti della polizia locale che controlleranno il rispetto dei divieti mentre carabinieri e polizia presidieranno la manifestazione. In rappresentanza della Lega, Salvini salirà sul palco per sostenere la candidatura a sindaco di Nicola Cavatorta, in continuità con l’amministrazione comunale uscente. Insieme con il «capitano» ci sarà Paolo Grimoldi, segretario nazionale della Lega Nord, e si attendono anche i rappresentanti provinciali e regionali del Carroccio.

