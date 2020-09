Abbracciata da una giovane, via la catenina d'oro

CASALMAGGIORE (2 settembre 2020) - Ancora un furto con la tecnica dell’abbraccio, una vera piaga in questa estate del post lockdown. È avvenuto ieri mattina, ai danni di una signora di Casalmaggiore, nella zona di via Mentana, cui è stata sottratta la catenina d’oro che aveva al collo. Sempre il solito il modus operandi utilizzato: a una prima fase di approccio sulla pubblica via della vittima, a cui chiedere informazioni, segue una fase di ringraziamento e contatto fisico, finalizzata alla sottrazione di preziosi, come orologi o gioielli e collane d’oro. Una dinamica favorita in questo periodo estivo anche dal fatto che gli indumenti che vengono utilizzati sono meno accollati ed a manica corta.

