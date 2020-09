Comunità in lutto per la morte di Giuseppe Galli

GUSSOLA (1 settembre 2020) - Grande cordoglio a Gussola per la scomparsa, avvenuta ieri pomeriggio, di Giuseppe Galli, 59 anni, già assessore nella giunta dell’ex sindaco Marino Chiesa, esponente della Lega della prima ora. Lo ricorda così Simone Agazzi, responsabile della Lega del Casalasco: “La Lega del Casalasco ha perso un grande militante, un bravo uomo e buono, un militante storico della Lega Nord dai primi anni ‘90, ricorderemo sempre le tue parole ad ogni nuovo sostenitore: “Che sei stato tu ad accompagnare da Cremona a Casalmaggiore in Baslenga, “Umberto Bossi” al suo primo comizio nel Casalasco”.

Tra le numerose testimonianze quella del sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni: “Sono sconvolto, dispiaciuto, una persona che ci ha dato tanto, con la sua bontà e la sua generosità, ci mancherà moltissimo la sua innata capacità di fare gruppo”. Il gruppo di minoranza di Gussola ‘Identità gussolese’: “Salutiamo con grande commozione e tristezza il nostro caro amico Giuseppe Galli. Da anni attivo politicamente e coinvolto nell'amministrazione comunale del nostro paese, ha sempre svolto il suo ruolo con immutato impegno ed entusiasmo, sia che fosse nelle file delle maggioranza o in quelle della minoranza.

Ci mancheranno il suo ottimismo, il suo buon cuore e la sua disponibilità a dare sempre una mano”. Galli era anche un grande tifoso della squadra di pallavolo Vbc E'più che seguiva nelle competizioni non appena poteva.

