Fa la retromarcia e abbatte un muro di recinzione

CASALMAGGIORE (31 agosto 2020) - Curioso incidente stradale in via Mazzola a Casalmaggiore, intorno alle 14.45 di oggi, nei pressi del Centro medico Co.me.te. (Cooperativa medici del territorio). Protagonista una famiglia maghrebina a bordo di una Volkswagen. Alla guida la mamma, 55enne, con a bordo la figlia di 20 anni e il figlio di 19. Nel fare retromarcia, per cause in via di verifica da parte degli agenti di polizia locale di Casalmaggiore, la vettura è finita contro la recinzione di una casa. Danneggiati sia l’auto che il muro di cinta. Sul posto è giunta una autoambulanza della Padana Soccorso. I tre occupanti la vettura sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po in codice verde. Nulla di grave. Pochi minuti dopo il fatto sul posto è giunto il marito della conducente, residente con i suoi a poca distanza.

