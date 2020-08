Croce Rossa, idea centro prelievi

CASALMAGGIORE (31 agosto 2020) - La disponibilità c’è, ora resta da vedere se l’idea potrà concretizzarsi. Il Comitato locale della Croce Rossa di Casalmaggiore, come riferito nei giorni scorsi dal presidente Rino Berardi presentando il Centro Medico Umanità, ha inviato una lettera al sindaco Filippo Bongiovanni, prevedendo una successiva spedizione ad Asst Cremona, per offrire la possibilità di aprire un ulteriore punto prelievi di sangue, dopo quello di piazza Garibaldi, che sconta problemi di spazi. Sono state ripetute, finora, le lamentele per il fatto che gli ambulatori della nuova sede Asst ricavata nel Palazzo ex sede del Circolo Turati sono angusti. La Croce Rossa dispone invece di spazi di rilievo, anche come parcheggi. Proprio stamattina, salvo problemi legati alle condizioni meteo, sarà posata la segnaletica orizzontale dei 35 stalli di parcheggio riservati agli utenti CRI che per qualsiasi ragione si recheranno nella sede di via Repubblica. La nuova sede della Croce Rossa, insomma, si sta sempre più delineando come una opportunità preziosa per i servizi che verranno resi ai cittadini. Il personale preparato, nel caso in cui l’ipotesi del Centro prelievi dovesse prendere corpo, c’è.

