Bimbo di 6 anni prende da solo il treno per vedere la mamma al lavoro, avventura a lieto fine

CASALMAGGIORE (29 agosto 2020) - Solo a casa con il fratello maggiore, voleva vedere la mamma, che però era al lavoro. E, per raggiungerla subito, ha preso per sbaglio il treno, che però era diretto a Brescia, ritenendo forse che fosse il modo migliore per ottenere il suo scopo. Fortunatamente durante il viaggio un capotreno si è accorto che c'era qualcosa di strano e così si è arrivati al lieto fine per un bambino di sei anni partito da Parma e “recuperato” in stazione a Casalmaggiore.

Alla fine tutto si è concluso per il meglio, anche se probabilmente ci saranno degli strascichi per la mamma, per cui sembra inevitabile una denuncia per abbandono di minori. Anche se, vien da dire, quanti sono i minori che giocoforza, per mancanza di persone o strutture cui poterli affidare, restano in casa da soli quando i genitori sono costretti ad uscire per mille motivi, a partire dal lavoro?

