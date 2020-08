Trasformatore dell'Enel a fuoco, disagi per la mancanza di corrente

SABBIONETA (29 agosto 2020) - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana ieri sera a Sabbioneta in località Commessaggio Inferiore per un trasformatore dell'Enel che ha preso fuoco. Alcuni disagi per la mancanza di corrente per circa quattro ore. La strada è stata bloccata per la messa in sicurezza e la pulizia.

