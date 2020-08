Camion di vivaista rubato nella notte, appello del proprietario

CANNETO SULL'OGLIO (29 agosto 2020) - La scorsa notte a Canneto sull'Oglio è stato rubato un camion Volvo FH10 della ditta Coplant di Casalromano, specializzata nella produzione di alberi e arbusti in contenitore. Il proprietario ha lanciato un appello via social, invitando a condividerlo il più possibile: "Se vedere questo camion abbandonato in qualche zona industriale avvisate il 3351021282. Grazie". Il mezzo è targato EM079KR.

