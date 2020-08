Santuario, padre Francesco è il nuovo Guardiano Rettore

CASALMAGGIORE (28 agosto 2020) - Il Santuario Madonna della Fontana di Casalmaggiore da martedì ha un nuovo Guardiano Rettore, padre Francesco Serra, che ha preso il testimone da padre Eugenio Perolini, trasferito a Milano. La sua nomina è in realtà ancora ufficiosa, perché, come ci spiega padre Serra, si è in attesa del decreto ufficiale da parte del vescovo Antonio Napolioni. Con il nuovo rettore è arrivato anche un nuovo vicario, padre Claudio Bobbio, ben noto a Casalmaggiore essendo un «maggiorino doc». In arrivo c’è anche, nei prossimi giorni, dal convento di Cremona, padre Gianfranco Gatti. I tre religiosi saranno affiancati da due padri «storici», come padre Domenico Tonani, al Santuario da nove anni, e padre Francesco Pesenti, alla Fontana da sei anni.

«Sono nato nel 1965 a Teulada, in provincia di Cagliari, anche se adesso viene chiamata Sud Sardegna, ma vivo in Lombardia dal 1966», ci dice padre Serra. Per otto anni, dopo la formazione, ho prestato servizio in una parrocchia di Brescia e per i successivi sei anni ad Albino, in provincia di Bergamo, da cui arrivo ora.

