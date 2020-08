Aiuto casaro denunciato per furto di parmigiano

VIADANA (27 agosto 2020) - Avevano deciso di incrementare il loro stipendio, smerciando sottocosto le forme di Parmigiano Reggiano che sottraevano al caseificio per cui lavoravano. Nei guai sono finiti un 67enne di Viadana aiuto casaro e un 40enne di Campegine (Reggio Emilia) dipendenti di un caseificio del reggiano. A scoprirli i carabinieri di Gattatico, che li hanno denunciati per concorso in furto aggravato. L’attività ha permesso il recupero di tre forme di Parmigiano Reggiano rubate e cedute ad un’azienda di Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO