L’appello: «Sul verde pubblico ben vengano i volontari»

PIADENA DRIZZONA (28 agosto 2020) - «Perché chi è sempre pronto a criticare non viene piuttosto a dare una mano? Attendiamo volontari». Il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Priori interviene sullo stato di manutenzione del verde pubblico con un invito, un ringraziamento, alcuni elogi e anche un monito. «Sono qui da oltre un anno – osserva il primo cittadino — ma di volontari purtroppo non se ne sono fatti avanti, a parte qualcuno. E mi viene da dire che chi è sempre pronto a criticare il Comune potrebbe invece venire utilmente a dare una mano. Dico questo perché la gestione del verde pubblico è tutt’altro che semplice, visto che nel corso degli anni le aree da manutenere sono andate aumentando, e le forze a nostra disposizione sono quelle che sono. E per questo — continua il sindaco — devo fare un elogio ai nostri cantonieri, che stanno lavorando in modo egregio per tenere al meglio i nostri spazi verdi, che sono davvero tanti. Sono una squadra affiatata, ci tengono a fare un buon lavoro e lo stanno facendo. Com’è successo al cimitero, al villaggio e a Castelfranco d’Oglio negli ultimi giorni».

