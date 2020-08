Rinnovo convenzione: Patenti A prova pratica ed esercitazioni

CASALMAGGIORE (27 agosto 2020) - E' stato sottoscritto stamane il rinnovo della convenzione tra il Comune di Casalmaggiore e le tre autoscuole aventi sedi nel Comune, ossia Ghizzardi, Kramer e Vicini, che consente, lo svolgimento delle esercitazioni e degli esami finalizzati al conseguimento delle patenti di guida categoria A1, A2 e A, in una porzione destinata del piazzale della Marcegaglia Carbon Steel, in via Vanoni n. 25, sito di proprietà dell'azienda stessa ma di uso pubblico. A monte vi è stata una convenzione tra Comune di Casalmaggiore e Marcegaglia per concedere e delimitare l'uso di quella porzione di parcheggio. La scrittura privata ha durata di due anni decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione tra Comune e Marcegaglia, giunta in data 17.07.2020 con possibilità di proroga per ulteriori due anni.

Soddisfatte le autoscuole che potranno usufruire di un'area perfettamente adatta allo scopo ed evitare difficoltose trasferte a Cremona sia per esse stesse sia che per gli esaminandi.

