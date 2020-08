Infermieri-Asst: scontro legale

CREMONA (26 agosto 2020) - Da una parte gli infermieri professionali del pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, dall’altra l’Asst. In mezzo, il giudice, chiamato a decidere sulla controversia di lavoro avviata dai primi. Cornice del procedimento giudiziario il Tribunale di Cremona, dove questa mattina è stato ufficialmente avviato il confronto tra le parti. Al centro la valutazione sul rispetto del contratto collettivo di lavoro.

Protagonisti quattordici dipendenti dell’Asst, in qualità di infermieri professionali in servizio al pronto soccorso dell’Oglio Po, che hanno promosso un ricorso d’urgenza davanti alla sezione del Lavoro del Tribunale, con l’assistenza legale degli avvocati Maurizio Bianchini e Annalisa Castellotti, «per la cessazione immediata della condotta pregiudizievole da parte di Asst Cremona e in particolare per l’ordinanza di rispetto della previsione dell’articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 comparto Sanità, in relazione al servizio di pronta disponibilità quanto a collocazione nei giorni della settimana e collocazione oraria». Gli infermieri contestano l’uso dell’istituto della reperibilità per i trasporti programmati nei giorni diurni e feriali. La prima udienza è durata circa un’ora e mezza.

