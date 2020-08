I corsi: a scuola dalla natura

CALVATONE (27 agosto 2020) - Il Parco Oglio Sud, unitamente con la Fattoria Didattica Le Bine, gli Ecomusei Terre d'acqua tra Oglio e Po e Valli Oglio Chiese, il Labter Crea di Mantova, organizzano per giovedì 10 settembre dalle 10 alle 12 la giornata di presentazione dei corsi d’aggiornamento per il prossimo anno scolastico. Il progetto di educazione ambientale si chiama «Dentro, intorno e lungo il fiume: di uomini, acque, erbe e animali» e nei cinque anni precedenti ha ottenuto un buon riscontro in termini di adesione alle iniziative di cittadini e di docenti e anche un ottimo coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei comuni del Parco. La presentazione dei corsi, per la prima volta a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, avverrà tramite videoconferenza Zoom. Per iscriversi alla giornata di presentazione si dovrà compilare il modulo on line entro lunedì 7 settembre. I posti disponibili sono 100.

