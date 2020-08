Ore di follia, arrestato un 33enne

CANNETO SULL'OGLIO (26 agosto 2020) - La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio hanno arrestato un uomo nato in Nigeria, classe 1987, per rapina aggravata. La vicenda comincia nella mattinata di ieri quando il 33enne alle 9 circa si presenta presso la Stazione Carabinieri di Cusano Milanino in stato di agitazione e lì aggredisce una persona che si trovava in sala d’aspetto; bloccato dai militari, veniva chiamato il 118 e trasportato all’ospedale “Bassini” di Cinisello Balsamo per gli accertamenti sanitari. Il nigeriano però pochi minuti dopo si dileguava dall’ospedale, e nei pressi di un semaforo trascinava fuori dalla sua autovettura una donna milanese classe 1980 e, minacciandola, si impossessava della sua macchina. Lo stesso poi percorreva l’autostrada A1 e arrivava a Canneto sull’Oglio, per raggiungere il fratello qui residente.

Ed è proprio davanti all’abitazione del congiunto che i carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio, allertati dai colleghi milanesi, lo trovavano e immediatamente lo bloccavano, nonostante il tentativo di fuga con l’autovettura rapinata nel milanese. Il 33enne si trovava ancora in evidente stato confusionale e i militari, coordinati dal Comandante della Stazione presente sul posto, Maresciallo Maggiore Marco Casula, facevano quindi giungere il personale sanitario del 118 che dopo averlo sedato lo accompagnava a Castiglione delle Stiviere, presso il pronto soccorso dell’ospedale.

L’uomo veniva dichiarato dai militari in stato di arresto per la rapina aggravata dell’autovettura commessa a Cinisello Balsamo; piantonato durante la notte dai militari, nella giornata odierna veniva trasportato al carcere di Mantova. Nella mattinata intanto giungeva a Canneto sull’Oglio la proprietaria dell’auto, che, come da prassi, dopo aver riconosciuto il malvivente attraverso le fotografie, tornava in possesso dell’autovettura, fortunatamente senza danni.

