Scuola, progetti per i bambini. I compiti, il metodo e la scelta

SAN GIOVANNI IN CROCE (27 agosto 2020) - Il Comune di San Giovanni in Croce, in vista dell’anno scolastico 2020-2021, come spiega il sindaco Pierguido Asinari, ha presentato alle famiglie i servizi per l’asilo e la primaria. Per quanto attiene alle elementari e alla scuola media, ci sono delle novità.

DEXTER. Si tratta di un servizio di supporto compiti per i bambini della primaria che si svolgerà presso la Biblioteca comunale, a partire da mercoledì 7 ottobre, ogni mercoledì pomeriggio, per i bambini frequentanti la prima e la seconda classe, per sostenerli nello svolgimento dei compiti assegnati e incoraggiare il loro percorso verso l'autonomia. Per i bambini di prima dalle 15,30 alle 17 e per i bambini di seconda dalle 17 alle 18,30. Il costo è: per i residenti a San Giovanni in Croce 80 euro per tutto l'anno scolastico; per i non residenti a San Giovanni in Croce: 100 euro (salvo che per gli alunni il cui Comune di residenza si convenzioni e riduca la quota del servizio per i suoi residenti). Il pagamento deve avvenire entro il 15 dicembre 2020 e può essere effettuato con bonifico.

