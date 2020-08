Bongiovanni: "Dal 7 finalmente i lavori di fresatura e asfaltatura del manto stradale ammalorato dell'Asolana"

CASALMAGGIORE (26 agosto 2020) - "Una ottima notizia" viene comunicata dal sindaco Filippo Bongiovanni. "Finalmente, dopo migliaia di solleciti e richieste, la Provincia di Cremona ci ha scritto. Dal 7 settembre - annuncia il primo cittadino - cominciano i lavori di fresatura e successiva riasfaltatura del manto stradale di Asolana: tra rotatoria Diotti e Vicobellignano , tratti Supermercato U2, Distributore Ariete, Via Molossi Pizzeria Piccolo Paradiso, Selleria Colombaia, più o meno 600 metri lineari di interventi localizzati". Continua Bongiovanni: "Interverrà altresì sulla 358 Castelnovese in località Roncadello sulla ammalorata curva tra Disraeli e Nevi Gomme 200 metri lineari circa. Gli interventi richiedono l'istituzione del senso unico alternato per quei periodi, quindi vi sarà un po' di coda e traffico rallentato, ma vale la pena sopportarlo", conclude il sindaco.

