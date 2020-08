Frutti di Sicilia? No, agrumeto casalasco

CASALMAGGIORE (26 agosto 2020) - Mandaranci, pompelmi, limoni, chinotto, arance, cedri, mandarini, pesche. Non siamo in Sicilia ma in un angolo di Cappella, graziosa frazione di Casalmaggiore, dove Fausto Vallari, 72 anni, ex meccanico del Consorzio Casalasco del Pomodoro di Rivarolo del Re, in pensione, porta avanti, dedicandole tante ore del giorno, una grande passione: quella per la coltivazione di frutta in vaso, e non solo, e verdura. Con una grande sorpresa, quest’anno: «Un grappolo d’uva sultanina, quella usata per i panettoni, della lunghezza record di 40 centimetri». Vallari, insieme alla moglie Laura e al figlio Stefano, ci ha accompagnato a vedere questa assoluta curiosità là dove ha la sua floridissima vite, nel campo dietro casa, in via Muratori. «È una vite di uva bianca che ho piantato vent’anni fa e che è cresciuta tanto. Non uso altro che il verderame per trattarla. Quest’anno ha prodotto dei grappoli enormi, tra cui questo, da record». Il peso, misurato sotto i nostri occhi, è di 7 chili e duecento grammi. «Mi ero interessato anche per arrivare all’iscrizione nel Guinness dei primati — dice Stefano — ma ci sono dei costi un po’ alti e ho lasciato perdere».

