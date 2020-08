Mondo dell’arte in lutto per la scomparsa di Falchi

SABBIONETA (25 agosto 2020) - Il mondo dell’arte locale è in lutto per la scomparsa di Aldo Falchi. Artista poliedrico, nato a Sabbioneta nel 1935, sull’esempio del padre Paride, inizia giovanissimo a modellare e, a 18 anni, nel 1954, si trasferisce a Milano, dove frequenta l’accademia serale di Brera. Numerosi premi internazionali hanno gratificato un’attività nata da una vocazione a scultura e disegno maturata in una famiglia di artisti.

