E' morto il pilota caduto domenica al Cremona Circuit

SAN MARTINO DEL LAGO (25 agosto 2020) - Non ce l’ha fatta Sherif Ashaya, il 46enne caduto domenica sul circuito di San Martino del Lago. Ieri sera è morto, per le conseguenza del trauma cranico, nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Cremona e in tarda serata hanno espiantato gli organi. Già dal ricovero le sue condizioni erano apparse disperate. Lascia la moglie e due figlie. Ashaya eraegiziano, trapiantato in Italia da molto anni, abitava con la famiglia a Carrara ed era un operaio specializzato. Le sue grandi passioni erano la famiglia e la motocicletta. Partito da Carrara sabato con un gruppo di amici, proprio per girare sul Cremona Circuit Angelo Bergamonti, domenica mattina il tragico epilogo.