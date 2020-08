Sagra di Fossa: «Risultato raggiunto»

CASALMAGGIORE (25 agosto 2020) - «Con il rispetto delle regole le cose si possono fare e i risultati si ottengono». Roberto Sarzi Braga, presidente di OltreFossa, si dichiara soddisfatto per l’esito della sagra di Fossa, l’unica del territorio nell’estate casalese, conclusa domenica sera. «Il bilancio è positivo. Prima dell’inizio della manifestazione le prospettive sulla riuscita o meno erano un punto interrogativo, anche perché non sapevamo come si sarebbe comportata la gente. La partecipazione è stata buona e alla fine le persone, che si sono dimostrate ligie alle regole, ci hanno ringraziati per l’opportunità che abbiamo offerto. Noi siamo stati rigorosi nel chiedere il rispetto delle prescrizioni e questo è stato apprezzato. C’è stata anche qualche reazione negativa, ma la definirei come irrilevante numericamente. La sfida è stata vinta e siamo contenti perché siamo riusciti a celebrare bene il ventesimo anno nonostante il periodo di emergenza sanitaria. I volontari sono stati fantastici».

