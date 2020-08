I garage inutilizzati, il Comune sceglie l’affitto

CASALMAGGIORE (25 agosto 2020) - Il Comune di Casalmaggiore ha emesso un bando pubblico per l’assegnazione in locazione di cinque autorimesse di proprietà comunale poste in via dello Zuccherificio 34. Per i garage in questione è stata presentata disdetta del contratto di locazione esistente dai precedenti conduttori e non sono state presentate richieste dagli inquilini assegnatari degli alloggi comunali di edilizia residenziali pubblica siti nel medesimo immobile. Così la giunta comunale, nell’ottica di razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare del Comune, ha deciso di affittare tali autorimesse anche a persone non assegnatarie di alloggi comunali di edilizia pubblica, persone giuridiche o associazioni operanti sul territorio comunale. Il Comune ha acquisito dal suo responsabile del Settore Urbanistica, Simone Cadenazzi, la stima del canone di affitto applicabile in caso di affitto di questi garage, quantificata in 42 euro al mese, ossia 504 euro all’anno. Due garage sono di 14 metri quadrati, tre di 15.





