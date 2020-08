Rifiuti alla torre littoria

CASALMAGGIORE (24 agosto 2020) - Continua ad essere ricettacolo di rifiuti alimentari abbandonati senza ritegno per terra la zona della torre littoria di Casalmaggiore. È avvenuto anche tra sabato e ieri, confermando così il contenuto delle ripetute lamentele dei residenti della zona. Oltre all’abbandono di rifiuti per terra, nonostante la presenza di comodi cestini nelle immediate vicinanze, gli abitanti contestano gli schiamazzi notturni. Mancanza di educazione e di senso di rispetto per gli altri che non trova freno.

