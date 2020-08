Arriva l’ombra, offre il bar vicino alle Poste

CASALMAGGIORE (23 agosto 2020) - Alla fine un po’ d’ombra per i clienti dell’ufficio postale di via Beduschi è arrivata, non grazie alle Poste italiane ma al titolare del bar posto a fianco che ha posizionato, a propria cura e spese, un paio di ombrelloni nello spazio esterno. «Succedeva — spiega l’esercente — che i clienti delle Poste, per evitare di prendere una insolazione aspettando il proprio turno all’esterno dell’ufficio, si mettevano all’ombra sotto il mio gazebo del bar. E questo finiva per disincentivare i miei clienti dal sedersi ai tavolini, purtroppo. Così ho pensato di risolvere il problema posizionando un paio di ombrelloni nello spazio attiguo alle Poste».

