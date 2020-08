A Piadena Drizzona municipio climatizzato

PIADENA DRIZZONA (23 agosto 2020) - Sono in vista diversi lavori pubblici commissionati dal Comune di Piadena Drizzona che negli ultimi giorni ha accelerato le procedure, avendo delle scadenze da rispettare.

CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO. Un intervento atteso da tanti anni è la climatizzazione degli uffici comunali, un’opera che verrà realizzata sulla base del progetto definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato, architetto Paolo Strina. L’importo complessivo ammonta a 132.835,34 euro, coperti in parte dai 50 mila euro di contributo assegnato dal ministero dell’Interno a tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, finalizzato alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale.

VIA PLATINA. È stato aggiudicato alla ditta Gambara Asfalti l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede stradale e dei marciapiedi di Via Platina, progettato da Guido Favalli.

VIA LIBERTA'. All’ingegner Favalli il Comune ha affidato il servizio di fattibilità tecnica ed economica delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi e dei parcheggi pubblici posti a lato sud di via Libertà (località Piadena), nel tratto compreso tra il bar Centrale e l’intersezione con via Marconi, per l’importo di 1.903,20 euro. Si tratta di un intervento in continuità con quello di via Platina, previsto in un secondo momento.

FOTOVOLTAICO. Il Comune ha aggiudicato alla ditta Elettronica Piadenese di Adriano Lazzari e C snc l’appalto dei lavori di riqualificazione energetica tramite la posa di impianto fotovoltaico sulla copertura degli spogliatoi del campo sportivo comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO