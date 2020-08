Alla sagra di Fossa giorni da «tutto esaurito»

FOSSACAPRARA (23 agosto 2020) - La sagra «liscio free» e «no wi fi», quella di Fossa, è partita molto bene venerdì sera, è continuata meglio ancora ieri sera e oggi arriverà alla sua conclusione. Il minuscolo borgo in riva al Po, con i suoi 80 volontari, sta marciando a spron battuto per offrire, anche in questa estate da emergenza sanitaria, un evento in piena regola all’insegna della condivisione, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anti Covid. Le parole d’ordine, come hanno sottolineato Mauro Ferrari e Stefania Miodini nel testo «La presa in carico del servizio sociale - Il processo di ascolto», sono «creatività, convivialità, sostenibilità». E la gente risponde, da vent’anni a questa parte, con entusiasmo alle proposte dell’associazione organizzatrice, OltreFossa. Tanto che anche una scrittrice, Chiara Carminati, autrice de «L’estate dei segreti» (Mondadori), Premio Andersen 2012 e Premio Strega Ragazzi 2016, ha ringraziato «tutti gli amici di Fossacaprara, dove c’è l’antica sagra più bella del mondo».

Oggi alle 19 è previsto l’incontro «Un liutaio sul Fiume», dedicato al ricordo di Mario Federici, liutaio e musicista scomparso un anno fa. Previsti gli interventi della cantante e violinista Maria Caruso, gestore e coordinatrice culturale del Castello della Musica di Noceto, Alberto Dalla Turca, musicista, e Mauro Ferrari con una riflessione sul genio artigiano a partire da Stradivari. Garantita anche oggi la ristorazione.

