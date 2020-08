«Ciao Cesare», e gli sfila la catenina d’oro

CASALMAGGIORE (22 agosto 2020) - Ancora due furti con la tecnica dell’abbraccio. A rimanerne vittima, stavolta a Casalmaggiore, un uomo di 62 anni residente a Viadana, derubato di una catena d’oro di grandissimo valore affettivo, e una donna. Il mantovano spiega così i fatti: «Prima di andare al lavoro, ho parcheggiato l’auto nel parcheggio della Conad a Casalmaggiore e poi ho attraversato la strada per andare a bere un caffè nel bar di fronte al supermercato. Mentre stavo camminando nel parcheggio, mi viene incontro una ragazza molto giovane, prosperosa, di bella presenza, penso sui 20 anni, che mi dice ‘Ciao Cesare!’ abbracciandomi. È stata fulminea. Le ho detto ‘Guarda che ti sbagli’ e lei, di rimando, ‘no no, sei Cesare’».

Questione di attimi e la catena d’oro al collo del 62enne era sparita, come la ragazza. «Ha puntato tutto sull’effetto sorpresa», commenta l’uomo. «E io mi do dell’allocco perché ci sono cascato. La catena mi era stata donata da mio padre tre giorni prima che morisse. Mi disse di non toglierla mai, ed è per questo che sono molto dispiaciuto, non tanto per il valore economico dell’oggetto, ma per il valore affettivo che rivestiva».

