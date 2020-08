Da lunedì 24 iscrizioni per trasporto scolastico, mensa e assistenza al pasto

CASALMAGGIORE (21 agosto 2020) - Il Comune rende noto che dal 24 agosto e fino al 5 settembre saranno aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico, la mensa e il servizio di assistenza al pasto (Secondaria Diotti). La modulistica è disponibile nella home page del sito e presso il Centro Servizi al Cittadino: la documentazione andrà consegnata al CSC (anche via mail

csc@comune.casalmaggiore.cr.it). Per informazioni e supporto, il personale dell’Ufficio Servizi Scolastici è disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 18.30. Recapiti: 0375 284423; serviziscolastici@comune.casalmaggiore.cr.it.