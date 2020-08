Provinciale 61 interrotta per lavori da lunedì 24 a venerdì 28

GAZZUOLO (21 agosto 2020) - Chiusura temporanea al traffico dalle ore 6 di lunedì 24 agosto alle ore 20 di venerdì 28 agosto, della SP n. 61 “Gazzuolo-Rivarolo-S. Giovanni Croce” nel territorio del Comune di Gazzuolo: l’interruzione si è resa necessaria per consentire di effettuare in modo sicuro e in tempi veloci la realizzazione della adduttrice idrica Campitello-Gazzuolo-Commessaggio. A chiedere lo stop alla circolazione è stata la stessa impresa che eseguirà l’intervento. Il traffico sarà deviato sulle strade comunali “Balzanelli”, “Bonfanti” e su SP n. 58.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO